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Европарламент проведет дебаты о сексуальных домогательствах некоторых депутатов
24.10.2017 11:27

Европарламент проведет дебаты о сексуальных домогательствах некоторых депутатов

Европарламент намерен в скором времени провести дебаты относительно сообщений о том, что сотрудницы ЕП стали жертвами сексуальных домогательств со стороны некоторых евродепутатов, сообщается на сайте ЕП.

В свою очередь, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что "шокирован и возмущен" подобными обвинениями.

По его словам, руководство Европарламента незамедлительно займется этой проблемой. "Хотя уже год назад были предприняты шаги для повышения осведомленности о существовании комитета по рассмотрению жалоб, необходимо еще больше повысить осведомленность о существующих инцидентах", - сказал он.

 Как отмечается в сообщении, в конце прошлого года Консультативный комитет развернул более активную и превентивную кампанию касательно сексуального домогательства в ЕП, которая все еще продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, голливудский актер Мэтт Дэймон заявил, что знал о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к актрисе Гвинет Пэлтроу.

Теги материала: европарламент, секс, скандал, дебаты
Новости СМИ2
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