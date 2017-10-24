Европарламент проведет дебаты о сексуальных домогательствах некоторых депутатов

MIGnews.com.ua

Европарламент намерен в скором времени провести дебаты относительно сообщений о том, что сотрудницы ЕП стали жертвами сексуальных домогательств со стороны некоторых евродепутатов, сообщается на сайте ЕП .

В свою очередь, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что "шокирован и возмущен" подобными обвинениями.

По его словам, руководство Европарламента незамедлительно займется этой проблемой. "Хотя уже год назад были предприняты шаги для повышения осведомленности о существовании комитета по рассмотрению жалоб, необходимо еще больше повысить осведомленность о существующих инцидентах", - сказал он.

Как отмечается в сообщении, в конце прошлого года Консультативный комитет развернул более активную и превентивную кампанию касательно сексуального домогательства в ЕП, которая все еще продолжается.