Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Умершего 25 лет назад актера Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах
23.10.2017 21:36

Умершего 25 лет назад актера Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах

Популярная в 80-х певица и актриса Хэйзел О’Коннор на волне голливудских скандалов заявила, что знаменитый комик Бенни Хилл предлагал ей работу взамен на сексуальные услуги, передает Daily Mirror.

Юная О’Коннор в 21 год пришла пробоваться на роль одной из "девушек Бенни Хилла" для его популярного шоу. Как только она вошла в его квартиру, комик начал демонстрировать ей фото ее потенциальных коллег.

"Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что "они о нем заботятся". А затем он сказал мне: "Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?" и попытался меня поцеловать", - рассказала певица.

О'Коннор добавила, что ей стало так противно, что она оттолкнула его и ушла.

"Я знаю, что он имел в виду под этим "позаботишься" - секс. Это до сих пор выводит меня из себя", - призналась певица.

Напомним, Альфред Хоторн "Бенни" Хилл - один из самых известных английских комиков прошлого века. В 1955 году он запустил юмористическую программу "Шоу Бенни Хилла", в которой выступал как актер, режиссер и композитор. Многие выпуски представляли собой пародии на знаменитостей, фильмы, сериалы, а также содержали элементы политической сатиры.

Шоу возглавляло рейтинги на протяжении десяти лет. В 1991 году программу закрыли, а через год комик скончался.

После того как ряд голливудских знаменитостей рассказали о домогательствах влиятельного продюсера Харви Вайнштейна, женщины по всему миру начали признаваться в том, что также подверглись приставаниям и насилию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, голливудский актер Мэтт Дэймон заявил, что знал о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к актрисе Гвинет Пэлтроу.

 

 

Теги материала: обвинение, секс, Голливуд, скандал
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мэтт Деймон подтвердил факт сексуальных домоганий Вайнштайна к Пэлтроу
Важное
Мэтт Деймон подтвердил факт сексуальных домоганий Вайнштайна к Пэлтроу
Три женщины обвинили режиссера Романа Полански в сексуальном домогательстве
Важное
Три женщины обвинили режиссера Романа Полански в сексуальном домогательстве
Британская стюардесса рассказала о предоставлении интим-услуг в самолетах
Важное
Британская стюардесса рассказала о предоставлении интим-услуг в самолетах  Фоторепортаж
Cкандальный продюсер попросил Лану Дель Рей убрать его имя из песни
Важное
Cкандальный продюсер попросил Лану Дель Рей убрать его имя из песни
Риз Уизерспун и Дженнифер Лоуренс рассказали об унижениях и домогательствах в начале карьеры
Важное
Риз Уизерспун и Дженнифер Лоуренс рассказали об унижениях и домогательствах в начале карьеры
Подруга певицы Селены Гомес пожертвовала звезде почку
Важное
Подруга певицы Селены Гомес пожертвовала звезде почку

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика