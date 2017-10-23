Умершего 25 лет назад актера Бенни Хилла обвинили в сексуальных домогательствах

MIGnews.com.ua

Популярная в 80-х певица и актриса Хэйзел О’Коннор на волне голливудских скандалов заявила, что знаменитый комик Бенни Хилл предлагал ей работу взамен на сексуальные услуги, передает Daily Mirror.

Юная О’Коннор в 21 год пришла пробоваться на роль одной из "девушек Бенни Хилла" для его популярного шоу. Как только она вошла в его квартиру, комик начал демонстрировать ей фото ее потенциальных коллег.

"Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что "они о нем заботятся". А затем он сказал мне: "Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?" и попытался меня поцеловать", - рассказала певица.

О'Коннор добавила, что ей стало так противно, что она оттолкнула его и ушла.

"Я знаю, что он имел в виду под этим "позаботишься" - секс. Это до сих пор выводит меня из себя", - призналась певица.

Напомним, Альфред Хоторн "Бенни" Хилл - один из самых известных английских комиков прошлого века. В 1955 году он запустил юмористическую программу "Шоу Бенни Хилла", в которой выступал как актер, режиссер и композитор. Многие выпуски представляли собой пародии на знаменитостей, фильмы, сериалы, а также содержали элементы политической сатиры.

Шоу возглавляло рейтинги на протяжении десяти лет. В 1991 году программу закрыли, а через год комик скончался.

После того как ряд голливудских знаменитостей рассказали о домогательствах влиятельного продюсера Харви Вайнштейна, женщины по всему миру начали признаваться в том, что также подверглись приставаниям и насилию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, голливудский актер Мэтт Дэймон заявил, что знал о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к актрисе Гвинет Пэлтроу.