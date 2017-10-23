Мэтт Деймон подтвердил факт сексуальных домоганий Вайнштайна к Пэлтроу

MIGnews.com.ua

Голливудский актер Мэтт Дэймон заявил, что знал о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к актрисе Гвинет Пэлтроу, передает JustJared .

По словам Дэймона, история о Пэлтроу была известна ему от лучшего друга Бена Аффлека, который встречался с актрисой, однако сам он никогда не говорил с ней об этом.

"Я знал, что они пришли к какому-то соглашению или пониманию. Она была первой леди Miramax. Он относился к ней с невероятным уважением. Всегда", - сообщил Дэймон.

Также известно, что он негативно высказался о Вайнштейне, назвав его "придурком" и "бабником".

Ранее Брэд Питт подтвердил рассказ Пэлтроу о конфликте, произошедшем между ним и Вайнштейном из-за приставаний последнего к актрисе.