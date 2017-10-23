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В Украине возросло количество производства шоколада
23.10.2017 20:44

В Украине возросло количество производства шоколада

В сентябре этого года в Украине было изготовлено шоколада готовых пищевых продуктов, содержащих какао (кроме какао-порошка), 17,6 тыс. тонн. Это на 22,5% больше, чем в августе этого года, без учета временно оккупированной территории АРК и части зоны проведения АТО, передает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, всего в январе-сентябре в нашем государстве было увеличено производство шоколада и готовых пищевых продуктов с содержанием какао на 2,1% - до 116 тыс. тонн. В то же время, в сентябре по сравнению с августом в Украине на 11,7% меньше изготовили кондитерских изделий, не содержащих какао, а именно 13 тыс. тонн, при этом в январе-сентябре этого года этих сладостей было произведено 130 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году.

Как сообщал MIGnews.com.ua, недавно в Швейцарии известный производитель шоколада Barry Callebaut создал новый вид популярного лакомства, использовав рубиновый какао-боб.

Теги материала: Украина, производство, шоколад, статистика
Новости СМИ2
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