В Украине возросло количество производства шоколада

MIGnews.com.ua

В сентябре этого года в Украине было изготовлено шоколада готовых пищевых продуктов, содержащих какао (кроме какао-порошка), 17,6 тыс. тонн. Это на 22,5% больше, чем в августе этого года, без учета временно оккупированной территории АРК и части зоны проведения АТО, передает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, всего в январе-сентябре в нашем государстве было увеличено производство шоколада и готовых пищевых продуктов с содержанием какао на 2,1% - до 116 тыс. тонн. В то же время, в сентябре по сравнению с августом в Украине на 11,7% меньше изготовили кондитерских изделий, не содержащих какао, а именно 13 тыс. тонн, при этом в январе-сентябре этого года этих сладостей было произведено 130 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году.