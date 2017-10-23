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Киев занял второе место в рейтинге городов с самой дорогой арендой жилья
23.10.2017 17:49

Киев занял второе место в рейтинге городов с самой дорогой арендой жилья

В мировом рейтинге городов с самой дорогой арендой жилья в пересчете на месячную зарплату Киев оказался на втором месте, передает Bloomberg.

Согласно данным издания, на сегодня наименее доступное жилье в Каракасе (Венесуэла) и Киеве. Также в рейтинг попали семь городов Азии и шесть - Латинской Америки.

Сообщается, что в Киеве аренда жилья в среднем стоит 609 долларов, что составляет две месячные зарплаты (286 долл.). А в Каракасе аренда жилья составляет 416 долларов, но при этом средняя месячная зарплата в Венесуэле составляет 31 долларов.

В Западной Европе наименее доступным городом оказался Лондон, где арендная плата и ипотечные платежи составляют 135% от месячного чистого дохода.

Кроме того, в пятерку лидеров входят еще Ханой (Вьетнам), Мумбаи (Индия) и Буэнос-Айрес (Аргентина).

Первую десятку рейтинга замыкает Пекин, он на девятом месте с показателем 1748 долларов за аренду жилья по сравнению с месячной зарплатой в 1287 долларов. А на десятом месте Шанхай с арендной платой 1901 долларов в месяц и зарплате в 1324 долларов.

В наиболее доступные города в Северной Америке попали четыре американских (Хьюстон, Филадельфия, Чикаго и Портленд) и три канадские города (Монреаль, Оттава и Калгари).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, столица Украины вошла в топ-50 самых дешевых городов мира для туристов.

Теги материала: Киев, аренда, жилье, рейтинг
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