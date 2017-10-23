Три женщины обвинили режиссера Романа Полански в сексуальном домогательстве

На фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейном, художница Марианна Барнард заявила, что когда ей было 10 лет, знаменитый режиссер Роман Полански пытался ее "растлить", сообщает Vulture.
Согласно сообщению Барнард, инцидент произошел в 1975 году в Калифорнии, когда мать отвела ее на пляж для фотосессии (автором снимков должен был стать Полански).
Художница рассказала, что сначала ее ничто не насторожило, поскольку у нее уже был модельный опыт. Но затем Полански якобы попросил девочку снять сначала верхнюю часть бикини, а затем и нижнюю. Кроме того, добавила Барнард, в какой-то момент она поняла, что ее мать куда-то запропастилась.
Женщина также утверждает, что после инцидента она стала страдать от посттравматического стрессового расстройства и клаустрофобии.
На данный момент комментариев от Полански пока не поступало.
Ранее еще одна женщина заявила о том, что Полански изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней. Отмечается, что женщину зовут Робин. По ее словам, Полански изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет.
Кроме того, в прокуратуру кантона Санкт-Галлен в Швейцарии поступила жалоба от местной жительницы на Полански, в которой она обвиняет его в изнасиловании. По словам пресс-секретаря кантона Романа Доблера, речь идет о 61-летней Ренате Лэнгер, которая заявила, что была изнасилована в 1972 году в городе Гштаат.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, исключили из состава Американской киноакадемии.
Ранее сообщалось, что Роман Полански отказался исполнять обязанности председателя жюри одной из главных французских кинопремий - "Сезар".