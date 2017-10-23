Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Три женщины обвинили режиссера Романа Полански в сексуальном домогательстве
23.10.2017 16:33

Три женщины обвинили режиссера Романа Полански в сексуальном домогательстве

На фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейном, художница Марианна Барнард заявила, что когда ей было 10 лет, знаменитый режиссер Роман Полански пытался ее "растлить", сообщает Vulture.

Согласно сообщению Барнард, инцидент произошел в 1975 году в Калифорнии, когда мать отвела ее на пляж для фотосессии (автором снимков должен был стать Полански).

Художница рассказала, что сначала ее ничто не насторожило, поскольку у нее уже был модельный опыт. Но затем Полански якобы попросил девочку снять сначала верхнюю часть бикини, а затем и нижнюю. Кроме того, добавила Барнард, в какой-то момент она поняла, что ее мать куда-то запропастилась.

Женщина также утверждает, что после инцидента она стала страдать от посттравматического стрессового расстройства и клаустрофобии.

На данный момент комментариев от Полански пока не поступало.

Ранее еще одна женщина заявила о том, что Полански изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней. Отмечается, что женщину зовут Робин. По ее словам, Полански изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет.

Кроме того, в прокуратуру кантона Санкт-Галлен в Швейцарии поступила жалоба от местной жительницы на Полански, в которой она обвиняет его в изнасиловании. По словам пресс-секретаря кантона Романа Доблера, речь идет о 61-летней Ренате Лэнгер, которая заявила, что была изнасилована в 1972 году в городе Гштаат.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, исключили из состава Американской киноакадемии.

Ранее сообщалось, что  Роман Полански отказался исполнять обязанности председателя жюри одной из главных французских кинопремий - "Сезар".

Теги материала: Роман, Полански, скандал, насилие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Олимпийская чемпионка призналась, что врач сборной насиловал ее с 13 лет
Важное
Олимпийская чемпионка призналась, что врач сборной насиловал ее с 13 лет
Cкандальный продюсер попросил Лану Дель Рей убрать его имя из песни
Важное
Cкандальный продюсер попросил Лану Дель Рей убрать его имя из песни
Риз Уизерспун и Дженнифер Лоуренс рассказали об унижениях и домогательствах в начале карьеры
Важное
Риз Уизерспун и Дженнифер Лоуренс рассказали об унижениях и домогательствах в начале карьеры
В ООН призвали прекратить насилие в отношении ведьм и колдунов
Важное
В ООН призвали прекратить насилие в отношении ведьм и колдунов
Мэр Броваров извинился перед главой Меджлиса за публикацию карты Украины без Крыма
Важное
Мэр Броваров извинился перед главой Меджлиса за публикацию карты Украины без Крыма
Украинский артист оправдал коллег, выступающих на территории России
Важное
Украинский артист оправдал коллег, выступающих на территории России

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017
Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика