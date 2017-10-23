Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Главный приз конкурса "Фотограф-натуралист года" получило шокирующее фото убитого носорога
23.10.2017 16:06

Главный приз конкурса "Фотограф-натуралист года" получило шокирующее фото убитого носорога  Фоторепортаж

Главный приз конкурса фотограф-натуралист года получила фотография убитого браконьерами носорога фотографа из ЮАР Брента Стиртона, передает ВВС-Украина.

Известно, что Стиртон сфотографировал мертвого черного носорога, которого застрелили браконьеры ночью из винтовки и вырезали рог, в заповеднике Лулуве Инфолозы.

Сообщается, что фотограф специально занимался темой браконьерства и незаконной торговли рогами носорогов. За несколько месяцев он побывал на более чем 30 объектах, где имеют место эти преступления.

"В феврале у меня должен родиться первый ребенок. Мне 48 лет. Наверное, я так долго откладывал отцовство, потому что как фотожурналист видел много такого, что заставляет потерять веру в человечество", - говорит Стиртон.

Автор снимка считает, что убийство совершили местные жители по специальному заказу. По его словам, браконьеры продают рога посреднику, а он переправляет по нелегальным каналам в Китай или Вьетнам. Там зелье, полученные из рога носорога, стоят дороже золота, потому что считается, что могут вылечить любые болезни.

"То, что я получил этот приз и жюри обратило внимание на это фото - все это свидетельствует, что мы вошли в другую эпоху, когда все осознают масштабы проблемы. Шестой период массового вымирания видов стал реальностью, а носороги - это лишь один из видов, которые исчезают с возрастающей скоростью. Я благодарен жюри за то, что оно выбрало эту фотографию, потому что нужен новый взгляд на эту проблему", - сказал Стиртон на церемонии награждения в лондонском Музее естествознания.

Как заявила председатель жюри фотоконкурса Льюис Блэквелл, работа произвела на членов жюри сильное впечатление: "Люди могут почувствовать отвращение, оно может испугать - но фотография притягивает к себе, вы хотите узнать больше, понять, почему это происходит. От этого невозможно скрыться - вам показывают, что происходит с миром".

В галерее можно посмотреть еще несколько работ лауреатов конкурса.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в киевском Парке Шевченко стартовал Марш за права животных под песню "Imagine" Джона Леннона.

Теги материала: фото, носорог, смерть, конкурс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп предстал на обложке журнала в образе Супермена
Важное
Трамп предстал на обложке журнала в образе Супермена  Фоторепортаж
Скончался актер из сериала "Игра престолов"
Важное
Скончался актер из сериала "Игра престолов"
В России умер известный актер театра и кино
Важное
В России умер известный актер театра и кино
В центре Киева начался марш правых сил
Важное
В центре Киева начался марш правых сил  Фоторепортаж
В Антарктиде внезапно вымерли десятки тысяч пингвинов
Важное
В Антарктиде внезапно вымерли десятки тысяч пингвинов  Фоторепортаж
No Bra Day: в мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров
Важное
No Bra Day: в мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017
Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика