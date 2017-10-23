Главный приз конкурса "Фотограф-натуралист года" получило шокирующее фото убитого носорога

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Главный приз конкурса фотограф-натуралист года получила фотография убитого браконьерами носорога фотографа из ЮАР Брента Стиртона, передает ВВС-Украина.

Известно, что Стиртон сфотографировал мертвого черного носорога, которого застрелили браконьеры ночью из винтовки и вырезали рог, в заповеднике Лулуве Инфолозы.

Сообщается, что фотограф специально занимался темой браконьерства и незаконной торговли рогами носорогов. За несколько месяцев он побывал на более чем 30 объектах, где имеют место эти преступления.

"В феврале у меня должен родиться первый ребенок. Мне 48 лет. Наверное, я так долго откладывал отцовство, потому что как фотожурналист видел много такого, что заставляет потерять веру в человечество", - говорит Стиртон.

Автор снимка считает, что убийство совершили местные жители по специальному заказу. По его словам, браконьеры продают рога посреднику, а он переправляет по нелегальным каналам в Китай или Вьетнам. Там зелье, полученные из рога носорога, стоят дороже золота, потому что считается, что могут вылечить любые болезни.

"То, что я получил этот приз и жюри обратило внимание на это фото - все это свидетельствует, что мы вошли в другую эпоху, когда все осознают масштабы проблемы. Шестой период массового вымирания видов стал реальностью, а носороги - это лишь один из видов, которые исчезают с возрастающей скоростью. Я благодарен жюри за то, что оно выбрало эту фотографию, потому что нужен новый взгляд на эту проблему", - сказал Стиртон на церемонии награждения в лондонском Музее естествознания.

Как заявила председатель жюри фотоконкурса Льюис Блэквелл, работа произвела на членов жюри сильное впечатление: "Люди могут почувствовать отвращение, оно может испугать - но фотография притягивает к себе, вы хотите узнать больше, понять, почему это происходит. От этого невозможно скрыться - вам показывают, что происходит с миром".

В галерее можно посмотреть еще несколько работ лауреатов конкурса.