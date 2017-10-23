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Госстат: С начала года из Украины уехали более 200 тысяч человек
23.10.2017 15:09

Госстат: С начала года из Украины уехали более 200 тысяч человек

Численность населения Украины сократилась на 139,6 тысячи человек с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

Так, по состоянию на 1 сентября этого года количество граждан Украины составило 42 миллиона 444 тысячи человек. Также зафиксировано значительное превышение числа умерших лиц над новорожденными - 100 и 63 соответственно.

На 1 августа 2017 года население Украины составляло 42 миллиона 456 человек.

Всего с начала года в Украине родились 243 862 человека, умерли - 386 505 человек.

Помимо этого с начала 2017 года из Украины уехали 218,1 тысячи граждан, а приехали 221,1 тысячи человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Украине по состоянию на 1 апреля текущего года численность наличного населения составила 42 миллиона 522,8 тысячи человек.

Теги материала: Украина, население, численность, Госстат, статистика
Новости СМИ2
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