Госстат: С начала года из Украины уехали более 200 тысяч человек

MIGnews.com.ua

Численность населения Украины сократилась на 139,6 тысячи человек с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

Так, по состоянию на 1 сентября этого года количество граждан Украины составило 42 миллиона 444 тысячи человек. Также зафиксировано значительное превышение числа умерших лиц над новорожденными - 100 и 63 соответственно.

На 1 августа 2017 года население Украины составляло 42 миллиона 456 человек.

Всего с начала года в Украине родились 243 862 человека, умерли - 386 505 человек.

Помимо этого с начала 2017 года из Украины уехали 218,1 тысячи граждан, а приехали 221,1 тысячи человек.