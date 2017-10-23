Из-за русского языка в Хмельницком отменили спектакль с участием Ольги Сумской

MIGnews.com.ua

Спектакль "Анна Каренина", который должен был состояться в Хмельницком, отменили. Об этом сообщила украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская на своей странице в Facebook.

"Смешали грешное с праведным. Хотеть сыграть для жителей Хмельницкого "Анну Каренину". Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу как зарубежная литература. Обидно", - говорится в сообщении.

Представители Хмельницкого областного совета заявили, что решение о проведении спектаклей принимает только директор Академического музыкально-драматического театра имени Старицкого. Хотя он является коммунальным предприятием, находящимся в подчинении совета, передает vsim.ua .

Также директор театра Галина Шпулак добавила, что в письменном виде к ней никто не обращался о проведении спектаклей.

Кроме того, сообщается, что менеджер по организации спектаклей в Хмельницком Юрий Слупицкий указал, что театр запретил не только "Анну Каренину", но и Homo Soveticus Виктора Шендеровича и гастроли русскоязычного киевского театра "Черный квадрат".