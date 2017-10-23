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На украинско-румынской границе ограничили пропуск автомобилей
23.10.2017 12:17

На украинско-румынской границе ограничили пропуск автомобилей

На украинско-румынской границе ввели ограничения на пропуск транспорта через КПП "Солотвино - Сигету Мармацией". Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

По полученным данным, ограничения ввели из-за ремонтных работ моста через реку Тиса.

Стоит отметить, что оформление транспортных средств будет осуществляться с 08:00 до 20:00. В то же время сообщается, что пропуск пешеходов через границу будет осуществляться без ограничений.

"Мукачевский пограничный отряд обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию перед планированием маршрута зарубежных поездок и по возможности выбирать другие пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, активисты заблокировали движение транспорта на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" на границе с Польшей. 

Теги материала: Украина, Румыния, граница, пропуск, ограничение
Новости СМИ2
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