На украинско-румынской границе ограничили пропуск автомобилей

MIGnews.com.ua

На украинско-румынской границе ввели ограничения на пропуск транспорта через КПП "Солотвино - Сигету Мармацией". Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

По полученным данным, ограничения ввели из-за ремонтных работ моста через реку Тиса.

Стоит отметить, что оформление транспортных средств будет осуществляться с 08:00 до 20:00. В то же время сообщается, что пропуск пешеходов через границу будет осуществляться без ограничений.

"Мукачевский пограничный отряд обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию перед планированием маршрута зарубежных поездок и по возможности выбирать другие пункты пропуска", - говорится в сообщении.