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В Днепропетровской области женщина хранила в доме 1,5 кг марихуаны
23.10.2017 12:10

В Днепропетровской области женщина хранила в доме 1,5 кг марихуаны

Жительница города Пятихатки Днепропетровской области хранила в своем доме 1,5 килограмма марихуаны, расфасованной в десять слип-пакетов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Наркотическое вещество изъяли во время санкционированного судом обыска по месту жительства сотрудники управления противодействия наркопреступности. Также по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Наркотики направили на экспертизу. В настоящее время полицейские устанавливают связи подозреваемой женщины в возрасте 44 лет с возможными каналами распространения марихуаны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, большой урожай марихуаны был доставлен на грузовом автомобиле марки  КамАЗ в Хаджибеевский отдел полиции на территории Одессы. Партия конопли, которую полицейские на днях изъяли в Белгород-Днестровском районе, является рекордной и, по словам полицейских, оценивается в 16 миллионов гривен.

Теги материала: полиция, наркотики, марихуана, обыск
Новости СМИ2
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