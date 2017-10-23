Израильская полиция задержала палестинца из-за пожелания "Доброго утра" в Facebook

MIGnews.com.ua

Полиция Израиля задержала мужчину по подозрению в подстрекательстве на основании неправильного перевода его сообщения в социальной сети Facebook. Об этом сообщает Meduza .

Инцидент произошел в середине октября, когда встроенный алгоритм Facebook перевел фразу "Доброе утро всем вам" как "Атакуйте их". Представителям полиции округа Иудеи и Самарии сообщили о записи, после чего те задержали палестинца. Его отпустили, когда стало понятно, что произошла ошибка.

Также правоохранителей насторожило то, что вместе с записью мужчина опубликовал свою фотографию возле экскаватора. Это связано с тем, что с помощью этих транспортных средств в Израиле осуществляли теракты. Однако выяснилось, что палестинец просто работает строителем.