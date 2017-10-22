Киевская полиция задержала журналистку из Казахстана

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 октября, стало известно, что в Киеве полиция задержала журналистку из Казахстана Жанару Ахмет, сообщает Громадське .

По информации ее адвоката Владислава Грищенко, Жанару задержали, потому что она пребывает в международном розыске по линии Интерпола по запросу Казахстана. Журналистка и ее девятилетний сын живут в Киеве меньше года и просят в Украине политического убежища. На родине против нее открыто несколько уголовных дел, которые, по ее мнению, являются политически мотивированными.

Правозащитник также рассказал, что 21 октября в квартире Ахмет выключили свет, когда она вышла в коридор посмотреть, что произошло (так как во всем доме свет был), к ней подошли два человека в штатском. Они назвались сотрудниками украинской полиции, при этом документы не показали. Ахмет вызвала охрану жилого комплекса, а они вызвали правоохранителей. После прибытия сотрудников полиции люди в штатском ушли.

"Сотрудникам Нацполиции поступила информация, что якобы по этому адресу живет человек, который скрывается от правоохранительных органов Казахстана и находится в международном розыске по линии Интерпола", - добавил адвокат.