В Сумской области пограничники задержали 12 нелегалов

MIGnews.com.ua

В субботу, 21 октября, в Сумской области пограничники задержали 12 незаконных мигрантов, которые попали на территорию Украины из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По данным источника, инцидент произошел на участке отдела "Юнаковка" Сумского отряда.

В ходе реализации информации офицеров внутренней и собственной безопасности ГПСУ, пограничники задержали 12 человек азиатской внешности без документов - 9 мужчин и 3 женщины.

В Госпогранслужбе отметили, что Россия на протяжении многих лет используется как отправной пункт нелегальной миграции в страны ЕС.

"Через несложную процедуру получения российской визы, граждане стран поставщиков нелегальных мигрантов законным путем прибывают на территорию Российской Федерации. Затем, в обход пунктов пропуска, пытаются попасть в Украину. Далее - с помощью национальной диаспоры нелегалы стремятся закрепиться в Украине, или же следуют транзитом в Евросоюз", - рассказали в ГПСУ.