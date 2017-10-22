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В Сумской области пограничники задержали 12 нелегалов
22.10.2017 17:44

В Сумской области пограничники задержали 12 нелегалов  Видеорепортаж

В субботу, 21 октября, в Сумской области пограничники задержали 12 незаконных мигрантов, которые попали на территорию Украины из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба  ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По данным источника, инцидент произошел на участке отдела "Юнаковка" Сумского отряда.

В ходе реализации информации офицеров внутренней и собственной безопасности ГПСУ, пограничники задержали 12 человек азиатской внешности без документов - 9 мужчин и 3 женщины.

В Госпогранслужбе отметили, что Россия на протяжении многих лет используется как отправной пункт нелегальной миграции в страны ЕС.

"Через несложную процедуру получения российской визы, граждане стран поставщиков нелегальных мигрантов законным путем прибывают на территорию Российской Федерации. Затем, в обход пунктов пропуска, пытаются попасть в Украину. Далее - с помощью национальной диаспоры нелегалы стремятся закрепиться в Украине, или же следуют транзитом в Евросоюз", - рассказали в ГПСУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Польши откажется от приема беженцев в страну в рамках новой программы Европейского союза по переселению из-за украинцев.

Теги материала: мигранты, задержание, ВИДЕО
Новости СМИ2
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