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Из Львовской галереи искусств исчезло более 600 экспонатов
22.10.2017 15:25

Из Львовской галереи искусств исчезло более 600 экспонатов

В воскресенье, 22 октября, директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении 621 музейного экспоната, сообщает Zaxid.net

По данным источника, среди экспонатов есть скульптуры, старинные книги, картины, ценные монеты и даже мебель. Недостачу обнаружили во время инвентаризации музейных комплексов, входящих в галерею.

По словам Возняка, наибольшего количества экспонатов не досчитались в фондохранилище Олеского замка.

В свою очередь главная хранительница музея "Олеский замок" Татьяна Сабодаш недавно обратилась с письмом к Президенту Петру Порошенко, в котором заявила, что Возняк ее безосновательно обвиняет в исчезновении монет и в подмене музейных экспонатов.

"Для меня как директора галереи эта инвентаризация и ее результаты важны не столько чтобы кого-то наказывать - это работа правоохранителей. Мне вся эта история показала реальную картину того, что происходит в галерее и что стоит изменить, чтобы таких ситуаций больше не было. Сейчас мы только количественно оценили, чего не хватает. Далее мы будем работать над выявлением подмен аутентичных экспонатов копиями. То есть мы еще должны обнаружить, нет ли среди имеющихся предметов фальшивок", - добавил Возняк.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в музее "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого пострадали четыре кота.

Теги материала: музей, исчезновение, Львов, галерея
Новости СМИ2
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