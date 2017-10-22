Трамп предстал на обложке журнала в образе Супермена

MIGnews.com.ua

Сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший сделал коллаж в стиле американского издания Time, на котором его отец изображен в роли супергероя. Изображение супергероя-Трампа было обнародовано на странице сына в социальной сети Instagram.

На фотографии глава США одет в костюм Супермена с бородой в цвет волос, однако, на груди у американского президента размещена не буква "S", как привыкли люди, а "T" - что значит "Tрамп".

Комментируя снимок, сын президента пожелал всем подписчикам приятных выходных. Вскоре публикация собрала тысячи лайков и комментариев от пользователей сети, среди которых были как позитивные, так и негативные.