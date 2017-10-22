Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Трамп предстал на обложке журнала в образе Супермена
22.10.2017 14:16

Трамп предстал на обложке журнала в образе Супермена  Фоторепортаж

Сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший сделал коллаж в стиле американского издания Time, на котором его отец изображен в роли супергероя. Изображение супергероя-Трампа было обнародовано на странице сына в социальной сети Instagram.

На фотографии глава США одет в костюм Супермена с бородой в цвет волос, однако, на груди у американского президента размещена не буква "S", как привыкли люди, а "T" - что значит "Tрамп".

Комментируя снимок, сын президента пожелал всем подписчикам приятных выходных. Вскоре публикация собрала тысячи лайков и комментариев от пользователей сети, среди которых были как позитивные, так и негативные.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Дональд Трамп публично заявил, что социальная сеть Facebook во время президентских выборов в 2016 году явно поддерживала его конкурента Хиллари Клинтон, а не его. Такое заявление президент США сделал, написав об этом на своей страннице в микроблоге Twitter. 

Теги материала: Дональд Трамп, Трамп, США, фото, сын, соцсети
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп заявил о желании рассекретить уникальные документы по убийству Кеннеди
Важное
Трамп заявил о желании рассекретить уникальные документы по убийству Кеннеди
Из-за выступления Спенсера во Флориде объявили чрезвычайное положение
Важное
Из-за выступления Спенсера во Флориде объявили чрезвычайное положение
В центре Киева начался марш правых сил
Важное
В центре Киева начался марш правых сил  Фоторепортаж
В работе соцсети Instagram снова произошел масштабный сбой
Важное
В работе соцсети Instagram снова произошел масштабный сбой
No Bra Day: в мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров
Важное
No Bra Day: в мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров  Фоторепортаж
Рэпер Эминем в своем новом ролике высказал все, что думает о Трампе
Важное
Рэпер Эминем в своем новом ролике высказал все, что думает о Трампе  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика