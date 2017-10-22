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На границе задержан украинец, пытавшийся вывезти в РФ самовар ХІХ века
22.10.2017 13:09

На границе задержан украинец, пытавшийся вывезти в РФ самовар ХІХ века  Фоторепортаж

Сотрудники пограничной службы Сумского отряда при содействии таможенников задержали жителя Украины, который хотел вывезти на территорию Российской Федерации самовар, которому более сотни лет. Об инциденте сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Самовар, изготовленный в конце ХІХ века, выявили вчера пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Бачевск». Вывезти в Россию старинный предмет на автомобиле "Рено" пытался наш соотечественник», - рассказали в пограничной службе.

Отмечается, что данный предмет заметили во время досмотра автомобиля пограничниками. Размещенные на нем клеймение и знаки свидетельствуют о том, что он был произведен на фабрике Баташева в российском городе Тула в 1876 году.

"В настоящее время выявленный предмет, который, очевидно, представляет историческую и культурную ценность, изъят в установленном порядке. На водителя составлены соответствующие административные материалы", - добавили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на границе с Российской Федерацией сотрудники пограничной службы Луганского отряда при содействии работников фискальной службы задержали гражданина Украины, пытавшегося вывезти на территорию России около 1,5 тонны мяса

 

Теги материала: пограничники, граница, ГПСУ, задержание, Украина, Россия
Новости СМИ2
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