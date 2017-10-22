На границе задержан украинец, пытавшийся вывезти в РФ самовар ХІХ века

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Сотрудники пограничной службы Сумского отряда при содействии таможенников задержали жителя Украины, который хотел вывезти на территорию Российской Федерации самовар, которому более сотни лет. Об инциденте сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Самовар, изготовленный в конце ХІХ века, выявили вчера пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в пункте пропуска «Бачевск». Вывезти в Россию старинный предмет на автомобиле "Рено" пытался наш соотечественник», - рассказали в пограничной службе.

Отмечается, что данный предмет заметили во время досмотра автомобиля пограничниками. Размещенные на нем клеймение и знаки свидетельствуют о том, что он был произведен на фабрике Баташева в российском городе Тула в 1876 году.

"В настоящее время выявленный предмет, который, очевидно, представляет историческую и культурную ценность, изъят в установленном порядке. На водителя составлены соответствующие административные материалы", - добавили в пресс-службе Госпогранслужбы.