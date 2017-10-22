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Савченко исполнила эксклюзивный танец на частной вечеринке в Киеве. ВИДЕО
22.10.2017 11:57

Савченко исполнила эксклюзивный танец на частной вечеринке в Киеве. ВИДЕО  Видеорепортаж

Народный депутат Украины восьмого созыва Надежда Савченко исполнила зажигательный танец на мероприятии, которое было посвящено дню рождения украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона, сообщает NewsOne.ua, ссылаясь на видео, обнародованное рекламным директором певца "Монатик" Юлией Яцечко.

Так, на видеокадрах, запечатленных при помощи мобильного устройства, можно проследить за тем, как Савченко от души танцует под песню "Такая вся в Дольче Габана", исполняемую вживую Веркой Сердючкой (Андреем Данилко - ред.), которая также была приглашена на торжество.

Издание подчеркивает, что закрытая вечеринка состоялась в субботу, 21 октября, на территории гостиницы "Премьер Палац" в Киеве, где Гордон отпраздновал свой пятидесятый день рождения, пригласив на торжество известностей из мира спорта, политики и шоу-бизнеса.

 

 Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, внефракционный народный депутат Надежда Савченко в сессионном зале парламента во время заседания показала неприличный жест. Савченко, стоя возле своего места, показала средний палец в сторону трибуны. 

Теги материала: Надежда Савченко, нардеп, депутат, танец, вечеринка, Видео
Новости СМИ2
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