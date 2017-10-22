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Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в воскресенье
22.10.2017 11:16

Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в воскресенье  Фоторепортаж

На большей части территории Украины в воскресенье, 22 октября, стоит ожидать пасмурных погодных условий без осадков. Об этом сообщила пресс-служба Украинского Гидрометцентра.

По информации, предоставленной синоптиками, небольшие осадки в виде дождя могут наблюдаться только в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Крыма.

При этом в западных областях Украины температура воздуха достигнет +8 до +12 градусов по Цельсию, на востоке страны - от 7 до 11 градусов выше ноля, в центральных регионах - 7-12 градусов тепла, на севере Украины - от +6 до +9 градусов, а в южных областях - +12 до +15 градусов Цельсия.

Синоптики подчеркнули, что в столице Украины будет наблюдаться пасмурная погода, осадки не предвидятся, температура воздуха будет держаться на уровне 6-8 градусов тепла.

Как сообщал MIGnews.com.ua, синоптики предупреждают украинцев о возможных осадках в виде снега в ближайшие время. 24 октября на западе ожидаются умеренные дожди, в северных областях местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. 

Теги материала: погода, Украина, синоптики, Гидрометцентр, дождь
Новости СМИ2
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