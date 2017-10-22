В Минске во время "Марша возмущенных белорусов" задержали известного режиссера

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В столице Беларуси вечером в субботу, 21 октября, состоялся "Марш возмущенных белорусов", во время которого правоохранители задержали по меньшей мере двух человек, сообщает Радио Свобода .

"В столице Беларуси Минске в субботу вечером завершился организованный оппозиционером, бывшим кандидатом в президенты Николаем Статкевичем "Марш возмущенных белорусов" - отметило издание.

Также подчеркивается, что после того как акция была завершена, правоохранители провели задержание как минимум двух человек. Так, задержанными оказались режиссер Ольга Миколайчик и активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Артем Черняк. В текущее время устанавливаются причины задержания.

Стоит отметить, что пара сотен людей осуществили мирную проходку по территории от Октябрьской до площади Независимости, акция продлилась менее часа, при этом, по информации издания, силовики некоим образом не препятствовали митингующим.