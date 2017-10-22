Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Минске во время "Марша возмущенных белорусов" задержали известного режиссера
22.10.2017 10:36

В Минске во время "Марша возмущенных белорусов" задержали известного режиссера  Фоторепортаж

В столице Беларуси вечером в субботу, 21 октября, состоялся "Марш возмущенных белорусов", во время которого правоохранители задержали по меньшей мере двух человек, сообщает Радио Свобода.

"В столице Беларуси Минске в субботу вечером завершился организованный оппозиционером, бывшим кандидатом в президенты Николаем Статкевичем "Марш возмущенных белорусов" - отметило издание.

Также подчеркивается, что после того как акция была завершена, правоохранители провели задержание как минимум двух человек. Так, задержанными оказались режиссер Ольга Миколайчик и активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Артем Черняк. В текущее время устанавливаются причины задержания.

Стоит отметить, что пара сотен людей осуществили мирную проходку по территории от Октябрьской до площади Независимости, акция продлилась менее часа, при этом, по информации издания, силовики некоим образом не препятствовали митингующим.

 Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 октября, в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве находилось около 700 человек. Среди находящихся на территории палаточного лагеря - пенсионеры, люди в камуфляже, а также несколько десятков журналистов.

Теги материала: митинг, задержание, беларусь, минск, марш
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На границе задержан украинец, пытавшийся вывезти в РФ самовар ХІХ века
Важное
На границе задержан украинец, пытавшийся вывезти в РФ самовар ХІХ века  Фоторепортаж
На Волыни полиция задержала женщину, которая требовала посадить ее в тюрьму
Важное
На Волыни полиция задержала женщину, которая требовала посадить ее в тюрьму
Под Верховной Радой находится еще около 700 человек
Важное
Под Верховной Радой находится еще около 700 человек
Тысячи каталонцев вышли на акцию против ареста лидеров движения за независимость
Важное
Тысячи каталонцев вышли на акцию против ареста лидеров движения за независимость  Видеорепортаж
Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
Важное
Эксклюзив  Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
В Киеве прошел Марш за права животных
Важное
В Киеве прошел Марш за права животных  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика