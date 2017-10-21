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Трамп заявил о желании рассекретить уникальные документы по убийству Кеннеди
21.10.2017 20:27

Трамп заявил о желании рассекретить уникальные документы по убийству Кеннеди

В субботу, 21 октября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что даст согласие на рассекречивание архива секретных документов по делу убийства Джона Кеннеди при единственном условии. Об этом условии президент США написал на своей странице в микроблоге Twitter.

Трамп заявил, что рассекретит архив только в том случае, если в деле о гибели тридцать пятого президента Америки появятся новые факты.

"В случае получения новой информации, я, как президент, рассекречу связанные с убийством Джона Кеннеди документы, засекреченные долгое время", говорится в сообщении президента США.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальный архив США начал обнародование документов, которые имеют отношение к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Первая часть документов, состоящая из более чем 3,8 тыс. документов ФБР и ЦРУ была обнародована на сайте. В числе открытых для просмотра материалов - 17 аудиофайлов с интервью агента КГБ Юрия Носенко.

Теги материала: Дональд Трамп, Президент, расследования, архив, документы
Новости СМИ2
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