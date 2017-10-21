Трамп заявил о желании рассекретить уникальные документы по убийству Кеннеди

MIGnews.com.ua

В субботу, 21 октября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что даст согласие на рассекречивание архива секретных документов по делу убийства Джона Кеннеди при единственном условии. Об этом условии президент США написал на своей странице в микроблоге Twitter.

Трамп заявил, что рассекретит архив только в том случае, если в деле о гибели тридцать пятого президента Америки появятся новые факты.

"В случае получения новой информации, я, как президент, рассекречу связанные с убийством Джона Кеннеди документы, засекреченные долгое время", говорится в сообщении президента США.