Мужчина остался без пальца из-за атаки диких кабанов на город

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В немецком городе Хайде местные жители подверглись нападению диких кабанов, в результате чего были травмированы четыре человека, передает Rheinische Post.

По информации издания, нападений было несколько, одно из них очевидцам удалось снять на видео, благодаря камерам наблюдения. В ролике можно увидеть, как один из диких зверей вбегает в магазин оптики и носится по помещениям, пока люди пытаются убежать.

Кроме того, второй кабан напал на здание местного банка. Чтобы его остановить, сотрудники правоохранительных органов прибегли к помощи охотников. Второму зверю все же удалось скрыться, поэтому власти города посоветовали жителям и туристам не выходит из домов. Спустя пару часов кабан убежал в пригород.

В то же время местные медиа отмечают, что одному пострадавшему дикий кабан откусил палец.

"Я никогда не думал, что мы когда-нибудь столкнемся с угрозой такого рода", - прокомментировал ситуацию глава города Ульф Штехер, подчеркнув, что ранее таких случаев не было.