Синоптики: В Украине выпадет снег уже на следующей неделе

MIGnews.com.ua

В субботу, 21 октября, синоптики предупреждают украинцев о возможных осадках в виде снега в ближайшие время, сообщает Укргидроментцентр .

По данным источника, 24 октября на западе ожидаются умеренные дожди, в северных областях местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Кроме этого, 29 октября дождь с мокрым снегом ожидается в восточной половине страны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории всей Украины местным жителям стоит ожидать густой туман, видимость при котором составит 200-500 метров.