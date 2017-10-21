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Синоптики: В Украине выпадет снег уже на следующей неделе
21.10.2017 13:59

Синоптики: В Украине выпадет снег уже на следующей неделе

В субботу, 21 октября, синоптики предупреждают украинцев о возможных осадках в виде снега в ближайшие время, сообщает Укргидроментцентр.

По данным источника, 24 октября на западе ожидаются умеренные дожди, в северных областях местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Кроме этого, 29 октября дождь с мокрым снегом ожидается в восточной половине страны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории всей Украины местным жителям стоит ожидать густой туман, видимость при котором составит 200-500 метров.

Напомним, в нескольких областях страны ожидаются сильнейшие порывы ветра, скорость которых будет достигать15-20 м/с.

Теги материала: снег, первый, погода, синоптики
Новости СМИ2
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