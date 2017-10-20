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На Волыни полиция задержала женщину, которая требовала посадить ее в тюрьму
20.10.2017 20:59

На Волыни полиция задержала женщину, которая требовала посадить ее в тюрьму

В Луцке, на территории городского суда в пятницу, 20 октября, сотрудники правоохранительных органов провели задержание женщины, которая пребывая в состоянии алкогольного опьянения, строго требовала посадить ее за решетку. Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на информацию, предоставленную судом.

Известно, что неизвестная женщина ворвалась в помещение городского суда, где начала требовать от судей срочно посадить ее за решетку, однако никак не объяснила свое ярое желание.

Когда сотрудники суда ответили неизвестной отказом, она стала нарушать общественный порядок и мешала проведению заседаний суда, после чего работники суда были вынуждены вызвать наряд полиции.

Прибыв на место инцидента, правоохранители установили, что правонарушительница пребывала в состоянии алкогольного опьянения. После оформления протокола об административном правонарушении полицейские отпустили женщину.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 10 октября, в Австрии местная полиция оштрафовала мужчину, одетого в костюм акулы, из-за нового закона о запрете носить бурку и никаб в общественных местах. К мужчине в костюме подошли австрийские правоохранители и попросили снять голову акулы. 

Теги материала: полиция, суд, Волынь, задержание, алкоголь
Новости СМИ2
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