В украинском парке "Синевир" медведю Балу сделали сложную операцию

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В Реабилитационном центре бурых медведей, принадлежащему Национальному природному парку "Синевир", бурому медведю по кличке Балу была проведена непростая стоматологическая операция. Такая информация содержится на странице Киевского зоопарка в социальной сети Facebook.

Известно, что именно эксперты Киевского зоопарка помогали осуществлять операцию.

"Ветеринары и ученые Киевского зоопарка оказали ветеринарную помощь Реабилитационному центру бурого медведя Национального природного парка Синевир. Вместе с ветеринарами Центра и стоматологами была совершена уникальная операция для медведя, который потерял клык. Желаем Балу скорейшего выздоровления!", рассказали представители зоопарка.

Они также добавили, что в рамках одного из осмотров физического здоровья у бурого медведя, находящегося на территории центра на протяжении года, эксперты заметили воспаление ротовой полости. В итоге, благодаря совместным усилиям, экспертам удалось удалить воспаленный клык Балу, а также вживить на его место искусственный.