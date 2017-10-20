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Украинский певец Козловский заявил, что не считает Россию агрессором
20.10.2017 19:06

Украинский певец Козловский заявил, что не считает Россию агрессором  Видеорепортаж

На сегодняшний день совершенно не понятно, кто агрессор и кто виновен в происходящем на Донбассе. Такое мнение высказал украинский исполнитель Виталий Козловский в интервью изданию Styler.

"В стране (России), о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Втихаря приезжают, и поддерживают, и радуются. А таких людей очень много. Толерантных, нормальных. Понимающих, думающих людей. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а об агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это две большие разницы", - поделился с журналистами певец.

Когда корреспондент попытался уточнить у артиста, кто же все-таки является агрессором, Козловский не смог дать ответ.

"А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война - это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение", - заявил Козловский.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, музыкант Сергей Бабкин признал Россию страной-агрессором. В Днепре перед концертом к исполнителю пришли активисты, которые собирались сорвать его выступление в Дворце культуры машиностроителей. 

Теги материала: певец, исполнитель, Россия, война, Донбасс
Новости СМИ2
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