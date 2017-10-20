Украинский певец Козловский заявил, что не считает Россию агрессором

MIGnews.com.ua

На сегодняшний день совершенно не понятно, кто агрессор и кто виновен в происходящем на Донбассе. Такое мнение высказал украинский исполнитель Виталий Козловский в интервью изданию Styler .

"В стране (России), о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Втихаря приезжают, и поддерживают, и радуются. А таких людей очень много. Толерантных, нормальных. Понимающих, думающих людей. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а об агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это две большие разницы", - поделился с журналистами певец.

Когда корреспондент попытался уточнить у артиста, кто же все-таки является агрессором, Козловский не смог дать ответ.

"А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война - это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение", - заявил Козловский.