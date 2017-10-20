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Британская стюардесса рассказала о предоставлении интим-услуг в самолетах
20.10.2017 15:18

Британская стюардесса рассказала о предоставлении интим-услуг в самолетах  Фоторепортаж

Сотрудница одной из авиакомпаний Великобритании спустя 15 лет работы стюардессой решила сделать откровенное признание и, оставив в тайне свое имя, поведала журналистам, как VIP-пассажиры первого класса оплачивают секс-услуги ее коллег. Цитаты из признания женщины обнародовало издание The Sun.

Так, стюардесса утверждает, что такую профессию она выбрала, чтобы иметь возможность путешествовать по странам мира, знакомиться с новыми людьми, а также получать достойную заработную плату. Но то, с чем ей пришлось столкнуться за все эти годы, повергает ее в шок. По словам женщины, пассажиры, осуществляющие перелеты в первом и бизнес-классах, и так называемые большие шишки часто просят стюардесс предоставить интимные услуги прямо на борту самолета, за что щедро платят.

"Стюардессу однажды поймали на борту, после того как она перешла в роль проститутки. Поймали ее по карточке", - призналась сотрудница авиакомпании.

Кроме того, девушка отметила, что запросы на интим-услуги поступали не только на борту самолета, вспомнила стюардесса. Так, однажды во время поездки в Лос-Анджелес к ней приходили в гостиничный номер, где также предложили деньги за секс.

"Девочки иногда наивно верят, что они особенные. Однако пассажиры просто готовы платить за игрушку в узкой юбке", - вздыхает бортпроводница.

Стюардесса добавляет, что иногда, когда во время полета на борту становится совершенно тихо, можно расслышать, как в зоне отдыха для членов экипажа кто-то занимается сексом, не реже случается, что женщинам приходится предоставлять секс-услуги и членам экипажа, таким как стюарды и пилоты.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, одна из самых больших авиакомпаний Финляндии Finnair по-особенному отпраздновала  "самый везучий день в году", пятницу 13 октября, напугав пассажиров рейса. Кроме того, аэропорт, в котором приземлился самолет, компания также выбрала с чувством юмора.  

Теги материала: самолет, рейс, стюард, стюардесса, секс, деньги
Новости СМИ2
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