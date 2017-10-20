Последний действующий автозавод закрылся в Австралии

В пятницу, 20 октября, на территории Австралии закрылся последний действующий автомобильный завод, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что автозавод принадлежал концерну Holden.
По данным источника, последней машиной, которая сошла с конвейера завода, стал красный седан модели Commodore V8.
Кроме этого, ранее автомобильное производство в Австралии до недавнего времени осуществляли Toyota и Ford, но они приняли решение остановить свою работу на материке из-за сильного роста стоимости производства, высокого обменного курса австралийского доллара и высокую конкуренцию иностранных компаний.
Как сообщал MIGnews.com.ua, возле российского города Нижний Новгород взорвался нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", в результате чего погибло не менее четырех человек.