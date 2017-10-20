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Из ЦРУ уволили собаку из-за потери интереса к работе
20.10.2017 09:53

Из ЦРУ уволили собаку из-за потери интереса к работе

В США в Центральном разведывательном управлении служебную собаку по кличке Лулу уволили со службы из-за потери интереса к своей работе, сообщает УНИАН.

Тренерам розыскной службы необходимо, чтобы собаки любили то, что они делают. Иногда они дают понять, что служба по поиску взрывных устройств не для них", - заявили в ЦРУ.

По данным источника, уже через несколько недель после начала тренировок Лулу стала показывать, что ее не интересует поиск взрывчатки.

Стоит отметить, что собака потеряла интерес к поиску взрывных устройств и кинологи не смогли мотивировать ее ни лакомствами, ни играми. В подобных случаях кинолог, работающий с животным, забирает его домой. Это же произошло и с Лулу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сенбернар по кличке Мочи возрастом восемь лет из штата Южная Дакота Соединенных Штатов Америки был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как пес, обладающий самым длинным языком в мире. Вдлину язык Мочи достигает 18,58 сантиметра.

Теги материала: собака, ЦРУ, увольнение
Новости СМИ2
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