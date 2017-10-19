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В нескольких районах Киева решили повременить со стартом отопительного сезона
19.10.2017 21:58

В нескольких районах Киева решили повременить со стартом отопительного сезона

Представители компании  "Киевэнерго" объяснили, что отопление в нескольких столичных объектах социальной сферы отсутствует из-за разницы в стоимости газа, по которой они закупают топливо и заложенной в тарифе на отопление. Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

Вследствие данного тарифного дисбаланса в Киевэнерго приняли решение отложить старт отопительного сезона в социальных учреждениях столицы, не уточняя, в каких именно.

По информации, предоставленной пресс-службой, Нафтогаз Украины продает Киевэнерго природный газ для бюджетных организаций по цене 7,9 тыс. грн за 1 тыс. м³, а в тарифе на производство теплоэнергии заложено его стоимость как 4,94 тыс. грн за 1 тыс. м³. При этом ежедневно предприятие будет нести ущерб в такой ситуации на уровне 1,2 млн грн, а всего к концу текущего года ущерб может вырасти до 541 миллионов гривен.

"Для урегулирования проблемы дисбаланса фактической и тарифной стоимости газа энергокомпания неоднократно обращалась в КМУ, НКРЭКУ и профильные министерства. Призвала урегулировать дисбаланс в стоимости газа и КГГА", - отметили представители Киевэнерго.

На нынешнем этапе проект по выравниванию цены отопления для школ и больниц остается в Министерстве енергетики Украины, которое обязано презентовать проект для рассмотрения в парламенте.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве по состоянию на четверг, 19 октября, к отоплению подключили 4,9% жилых домов. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте компания "Киевэнерго". 

Теги материала: отопление, Киев, цена, топливо, газ
Новости СМИ2
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