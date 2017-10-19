Во время пожара в Португалии удалось снять на видео уникальное огненное торнадо

На территории Португалии местным сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям удалось снять на видео уникальное явление - объединение огня, который появился во время масштабного лесного пожара, с торнадо, который прошелся по стране. Ролик был обнародован на канале Storyful News на видеохостинге YouTube.
По информации местного издания ABC Online, до этого момента в Португалии зафиксировали более 500 очагов возгорания, для борьбы с которыми было выделено более 4 тысячи спасателей. Отмечается, что около 450 очагов пожарным удалось ликвидировать, однако их количество продолжает расти.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пожары в Португалии стали причиной гибели уже 27 человек. Пожары бушуют в стране с выходных. В результате стихии пострадал 51 человек, также сообщается о пропавших без вести. В настоящее время 15 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в густонаселенных центральных и северных частях Португалии.