Киевлян предупредили о плохой видимости на дорогах

MIGnews.com.ua

Ночью в четверг, 19 октября, а также утром в пятницу, 20 октября, на территории столицы Украины стоит ожидать густой туман, видимость при котором составит 200-500 метров. Об этом жителей Киева предупредила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на прогноз Украинского гидрометцентра.

По информации, предоставленной синоптиками, завтра в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, температура ночью составит около 10 градусов по Цельсию, а днем 13-15 градусов тепла.

В ближайшие выходные дни, 21-22 октября, на территории столицы будет переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный и скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать 6-8 градусов Цельсия, днем в субботу до 13 градусов, в воскресенье - до 10 градусов тепла.