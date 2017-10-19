Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Киевлян предупредили о плохой видимости на дорогах
19.10.2017 17:26

Киевлян предупредили о плохой видимости на дорогах

Ночью в четверг, 19 октября, а также утром в пятницу, 20 октября, на территории столицы Украины стоит ожидать густой туман, видимость при котором составит 200-500 метров. Об этом жителей Киева предупредила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на прогноз Украинского гидрометцентра.

По информации, предоставленной синоптиками, завтра в городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, температура ночью составит около 10 градусов по Цельсию, а днем 13-15 градусов тепла.

В ближайшие выходные дни, 21-22 октября, на территории столицы будет переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный и скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать 6-8 градусов Цельсия, днем в субботу до 13 градусов, в воскресенье - до 10 градусов тепла.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве по состоянию на четверг, 19 октября, к отоплению подключили 4,9% жилых домов. К  отоплению подключили 5,3% школ, 92,4% детских садов и 37,2% медицинских учреждений.

Теги материала: Киев, столица, Погода, туман, водитель
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве только 5% домов подключили к отоплению
Важное
В Киеве только 5% домов подключили к отоплению
Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
Важное
Эксклюзив  Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
В Киеве прошел Марш за права животных
Важное
В Киеве прошел Марш за права животных  Фоторепортаж
Синоптики пообещали теплую и сухую погоду в Украине
Важное
Синоптики пообещали теплую и сухую погоду в Украине
СБУ предотвратила провокацию, запланированную на митинге Саакашвили в Киеве
Важное
СБУ предотвратила провокацию, запланированную на митинге Саакашвили в Киеве
Автор "Икон Революции" остро отреагировал на восстановление граффити
Важное
Автор "Икон Революции" остро отреагировал на восстановление граффити

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика