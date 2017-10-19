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В Киеве только 5% домов подключили к отоплению
19.10.2017 13:59

В Киеве только 5% домов подключили к отоплению

В Киеве по состоянию на четверг, 19 октября, к отоплению подключили 4,9% жилых домов. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте компания "Киевэнерго".

По полученным данным, наибольшее количество домов подключено в Деснянском и Голосеевском районах - по 7,6% в каждом, наименьшее количество в Печерском районе - 1,9%.

Кроме того сообщается, что к отоплению подключили 5,3% школ, 92,4% детских садов и 37,2% медицинских учреждений.

Напомним, в воскресенье, 15 октября, согласно календарному плану, в Украине официально начался отопительный сезон.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 15 октября, во Львове приостановили отопительный сезон в связи с потеплением.

Теги материала: Киев, Киевэнерго, отопление
Новости СМИ2
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