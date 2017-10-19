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Украина усилит границу со странами ЕС
19.10.2017 13:52

Украина усилит границу со странами ЕС

Со среды, 18 октября, в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей пограничники будут усиленно охранять государственную границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook.

"Сейчас идет активная фаза операции "Граница-2017", - проинформировали в ГПС.

По данным источника, в рамках проведения этой операции для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей привлечено резервы главы Государственной пограничной службы от национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, мобильного пограничного отряда "Дозор" и пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, спецслужбы Российской Федерации могут обменять украинских пограничников на своих силовиков, которых ранее задержали в Украине.

Теги материала: ГПСУ, граница, области
Новости СМИ2
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