Украина усилит границу со странами ЕС

MIGnews.com.ua

Со среды, 18 октября, в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей пограничники будут усиленно охранять государственную границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook.

"Сейчас идет активная фаза операции "Граница-2017", - проинформировали в ГПС.

По данным источника, в рамках проведения этой операции для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей привлечено резервы главы Государственной пограничной службы от национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, мобильного пограничного отряда "Дозор" и пограничной комендатуры быстрого реагирования.