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В Трускавце лечебная вода станет платной
19.10.2017 13:32

В Трускавце лечебная вода станет платной

Со среды, 1 декабря, в Трускавце будет введена оплата за вход за посещения бювета с лечебной водой. Об этом сообщает официальый сайт городского совета.

По данным источника, стоимость одного посещения бювета составит 3,5 грн, а однократное потребление минеральной воды не должно превышать 350 мл.

"Такой тариф находится на грани рентабельности, однако позволит обеспечить содержание бювета и территории вокруг него, исследовательской лаборатории, покрыть себестоимость добычи воды", - утверждают в ЧАО.

Стоит отметить, что в новых правилах пользования бюветом минеральных вод, которые представил Трускавецкурорт, указано, что в наличии к потреблению остаются четыре вида минеральных вод Нафтуся, Мария, София и Бронислава.

Кроме этого, система входа в бювет будет автоматизирована. В вестибюле планируют поставить специальное считывающее устройство, которое позволит проверить остаток неиспользованных посещений. А для жителей Трускавца, посещение бювета останется бесплатным, но только по предписанию врача.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученые рассказали, какую воду можно пить без вреда.

 

Теги материала: вода, Трускавец
Новости СМИ2
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