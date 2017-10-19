Ученые узнали причину падения древней египетской цивилизации

MIGnews.com.ua

Ученые выяснили, что виной падения древней египетской цивилизации стало извержение вулкана, которое привело к глобальному изменению климата, сообщает Lenta.ru .

По данным источника, существование Древнего Египта как античной культуры зависело от ежегодных разливов реки Нил, вода из которой поддерживала плодородие местных почв и обеспечивала развитие земледелия в регионе.

Стоит отметить, что разлив Нила зависит от муссонных ливней на территории Эфиопского нагорья. Дождливый период начинается в июне и продолжается до декабря, при этом пик осадков приходится на летний сезон. Древние египтяне приступали к посеву в октябре, когда воды реки отступали, обнажая покрытую илом пойму. Но в периодически Нил почти не затапливал долину, что приводило к неурожаю и резким изменениям в экономике и политике.

Один из таких периодов пришелся на время правления династии Птолемеев. Примерно в 44 году до нашей эры, когда Египтом правила Клеопатра, в различных местах земного шара происходили мощные вулканические извержения. Пепел и горячие газы нарушили муссонный цикл, уменьшили уровень воды в Ниле и вызвали серьезный голод.