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Под Верховной Радой находится еще около 700 человек
18.10.2017 20:23

Под Верховной Радой находится еще около 700 человек

В среду, 18 октября, в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве находится около 700 человек, сообщает РБК-Украина.

На данный момент в лагере спокойно, со сцены играет музыка, люди ходят между палатками. Среди находящихся на территории палаточного лагеря - пенсионеры, люди в камуфляже, а также несколько десятков журналистов.

Также в палаточном лагере под зданием парламента находятся несколько народных депутатов - Владимир Парасюк (внефракционный), Семен Семенченко и Егор Соболев ("Самопомич"). Отметим, весь периметр здания Рады охраняет несколько рядов правоохранителей. Кроме того, группы силовиков стоят вокруг палаточного лагеря.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, неизвестные в масках начали разбирать брусчатку на месте акции протеста под Верховной Радой Украины.

Теги материала: Верховная Рада, протестующие, палатки, митинг
Новости СМИ2
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