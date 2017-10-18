Под Верховной Радой находится еще около 700 человек

MIGnews.com.ua

В среду, 18 октября, в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве находится около 700 человек, сообщает РБК-Украина.

На данный момент в лагере спокойно, со сцены играет музыка, люди ходят между палатками. Среди находящихся на территории палаточного лагеря - пенсионеры, люди в камуфляже, а также несколько десятков журналистов.

Также в палаточном лагере под зданием парламента находятся несколько народных депутатов - Владимир Парасюк (внефракционный), Семен Семенченко и Егор Соболев ("Самопомич"). Отметим, весь периметр здания Рады охраняет несколько рядов правоохранителей. Кроме того, группы силовиков стоят вокруг палаточного лагеря.