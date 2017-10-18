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NewsOne возглавил рейтинг лидеров информационного телевещания Украины
18.10.2017 18:12

NewsOne возглавил рейтинг лидеров информационного телевещания Украины

Во вторник, 17 октября, телеканал NewsOne возглавил список лидеров информационного телевещания Украины.

Известно, что в течение суток прямой эфир NewsOne удерживал внимание более 2 миллионов человек. Центральной темой дня стали протесты и митинги граждан в поддержку большой политической реформы.

Также телеканал весь день и всю ночь вел прямую трансляцию с места событий, давая правдивую и своевременную информацию о том, что происходило в центре столицы Украины.

Корреспонденты NewsOne постоянно находятся под стенами Верховной Рады, Администрации президента, Кабинета министров и с оперативными включениями регулярно появляются в эфире. Студия в формате марафона с самого утра и до глубокой ночи вела интерактивный эфир и информировала зрителя о волнующих событиях.

Сообщается, что NewsOne достиг наивысших показателей просмотров среди информационных вещателей страны по всем аудиториям за 17 октября:

  • По целевой аудитории 18+ (50К +) доля телепросмотров составила 3,14%, рейтинг - 0,50%.
  • По целевой аудитории 18+ (вся Украина) доля телепросмотров составила 2,16 %, рейтинг - 0,34%.
  • По целевой аудитории 18+ (Киев) доля телепросмотров составила 4,42%, рейтинг - 0,64%.

Таким образом, эти показатели вывели телеканал на первую позицию среди информационных телеканалов и перенесли на 6 позицию в ТОП-10 общенациональных телеканалов Украины, 18+ (50К+).

В течение дня было совершено более 50 интерактивных включений с мест событий. А в студии ведущие NewsOne нон-стоп принимали звонки от телезрителей и вели активные дискуссии с гостями, среди которых: Надежда Савченко, Андрей Садовой, Анатолий Гриценко, Владимир Парасюк и Валентин Наливайченко. 17 октября в эфире NewsOne побывало рекордное количество гостей - 24 человека.

Просмотры в интернете также отображают повышенные интерес к NewsOne: 17 октября сайт newsone.ua посетили рекордных 230 000 пользователей, а общее количество просмотров страниц за сутки составило почти 500 000. На Youtube-канале NewsOne с каждым часом увеличивается динамика просмотров, за последние 48 часов около 1 000 000 (!) просмотров. Вчера просмотры в час достигали 52 тысяч.

По результатам мониторинга компании Big Data UA, канал NewsOne 17 октября получил долю просмотра IPTV/ OTT домохозяйств в размере 2,25%, что более чем в 2 раза превышает среднюю долю просмотров телеканала в октябре. 17 октября канал по результатам дня занял 13-е место среди 237 каналов, которые сейчас находятся в мониторинге компании Big Data UA.

*Данные исследования ТВ-аудитории предоставлены NewsOne и принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный альянс. Данные предоставлены телеканалом NEWSONE. Данные за 17 октября 2017 Overnight предоставлены по показателям rat%, shr%. Данные по IPTV/ OTT согласно Исследованию ТВ-аудитории IPTV/ OTT предоставлены на основе данных системы Big Data Rating по материалам независимого рейтингового агентства Big Data Ua:  http://bigdataua.com/ua/, https://www.facebook.com/BIG-DATA-UA-298157373939682/.

Теги материала: NewsOne, рейтинг, успех, телеканал
Новости СМИ2
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