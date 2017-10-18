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МОН отменило аттестации школ и разрешило директорам самостоятельно нанимать персонал
18.10.2017 15:54

МОН отменило аттестации школ и разрешило директорам самостоятельно нанимать персонал

В среду, 18 октября, министерство образования и науки предоставило разъяснение относительно выполнения некоторых норм недавно принятого закона "Об образовании" - в частности, об аттестации школ и конкурс директоров, передает пресс-служба МОН.

"Местные органы власти уже не имеют права проводить аттестации, поскольку новый закон "Об образовании" исключил аттестации школ из перечня полномочий местных органов власти и из форм государственного надзора (контроля)", - говорится в сообщении.

Известно, что с момента вступления в силу закона "Об образовании" объявлять конкурсы на вакантные должности педагогических и других работников должен директор. Он может назначать и освобождать их от должностей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Венгрия затратила значительные силы и ресурсы, чтобы распространять неправдивую информацию о языковой статье украинского закона "Об образовании".

Теги материала: МОН, школы, директор, закон
Новости СМИ2
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