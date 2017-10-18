Пользователей сети шокировал ролик о тысячах беженцев-рохиджа на пути в Бангладеш

В сети появилось снятое дроном шокирующее видео массового движения беженцев-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш. Соответствующий ролик появился на странице Al Jazeera в Twitter.
"Дрон зафиксировал массовое движение беженцев народа рохинджа в Бангладеш", - говорится в заметке.
This drone footage caught the mass movement of Rohingya refugees into Bangladesh. pic.twitter.com/RPTnYiO838— Al Jazeera English (@AJEnglish) 17 октября 2017 г.
На видео можно заметить, как тысячи людей идут, собрав последние деньги, чтобы пересечь реку. Иногда приходится идти несколько дней, чтобы достигнуть цели.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Бангладеш дикий слон затоптал четырех человек в палаточном лагере беженцев-рохинджа, который находится рядом с границей Бангладеш и Мьянмы.