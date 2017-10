Пользователей сети шокировал ролик о тысячах беженцев-рохиджа на пути в Бангладеш

В сети появилось снятое дроном шокирующее видео массового движения беженцев-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш. Соответствующий ролик появился на странице Al Jazeera в Twitter.

"Дрон зафиксировал массовое движение беженцев народа рохинджа в Бангладеш", - говорится в заметке.

This drone footage caught the mass movement of Rohingya refugees into Bangladesh. pic.twitter.com/RPTnYiO838