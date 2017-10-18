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Cкандальный продюсер попросил Лану Дель Рей убрать его имя из песни
18.10.2017 13:30

Cкандальный продюсер попросил Лану Дель Рей убрать его имя из песни

Cкандальный продюсер Харви Вайнштейн требовал у певицы Ланы Дель Рей убрать его имя из песни, утверждает Page Six.

Известно, что речь идет о композиции Cola, которая вышла в 2012 году и в которой говорится о любви к мужчинам старшего возраста.

По имеющимся данным, изначально в песне были строки "Харви в небе с бриллиантами, и он сводит меня с ума. Все, чего он хочет, это веселиться со своей хорошенькой малышкой" и "Я знаю твою жену, она не стала бы возражать".

Сообщается, что Cola написана в ироничном ключе, и на самом деле Дель Рей не была заинтересована в Вайнштейне. Согласно информации издания, певица сочинила этот трек после "притязаний" со стороны продюсера.

"Она дала ему отпор, у нее был бойфренд", - рассказал источник. По его словам, когда Вайнштейн узнал о песне, то настоял на том, чтобы Дель Рей изменила текст, что она и сделала, убрав оттуда имя "Харви".

Впоследствии продюсер и певица работали вместе, поскольку Дель Рей записала песню для фильма "Большие глаза".

Комментариев со стороны исполнительницы и продюсера изданию получить не удалось.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, исключили из состава Американской киноакадемии.

Теги материала: скандал, секс, Лана Дель Рей, песня
Новости СМИ2
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