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Тысячи каталонцев вышли на акцию против ареста лидеров движения за независимость
18.10.2017 09:16

Тысячи каталонцев вышли на акцию против ареста лидеров движения за независимость  Видеорепортаж

Активисты вышли на улицы городов Каталонии в знак протеста против предварительного заключения двух главных лидеров движения за независимость региона. Об этом сообщает El Pais.

Всего на акции собрались сотни тысяч человек. Согласно информации гражданской гвардии, только в Барселоне на демонстрацию вышли приблизительно 200 тысяч митингующих. Также в мероприятии участвовали члены правительства Каталонии, мэрии Барселоны и лидеры профсоюзов.

"Каталонские заключенные, мы хотим, чтобы вы были дома", - выкрикивали протестующие и зажигали свечи в знак протеста против заключения лидеров.

Активисты держали в руках плакаты с надписями "Свободу Жорди, политическим заключенным Испании", "Помогите Каталонии", "Спасите Европу".

Такие же митинги состоялись и в других городах автономного региона. Так, на акцию в Жироне вышли 15 тысяч человек.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, суд в Мадриде принял решение о заключении под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций, выступающих за независимость автономного региона.

Теги материала: Испания, Каталония, акция, арест, митинг, Барселона, видео
Новости СМИ2
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