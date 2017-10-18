Тысячи каталонцев вышли на акцию против ареста лидеров движения за независимость

Активисты вышли на улицы городов Каталонии в знак протеста против предварительного заключения двух главных лидеров движения за независимость региона. Об этом сообщает El Pais.
Всего на акции собрались сотни тысяч человек. Согласно информации гражданской гвардии, только в Барселоне на демонстрацию вышли приблизительно 200 тысяч митингующих. Также в мероприятии участвовали члены правительства Каталонии, мэрии Барселоны и лидеры профсоюзов.
"Каталонские заключенные, мы хотим, чтобы вы были дома", - выкрикивали протестующие и зажигали свечи в знак протеста против заключения лидеров.
Активисты держали в руках плакаты с надписями "Свободу Жорди, политическим заключенным Испании", "Помогите Каталонии", "Спасите Европу".
Такие же митинги состоялись и в других городах автономного региона. Так, на акцию в Жироне вышли 15 тысяч человек.
Gritos exigiendo #LlibertatJordis en manifestación Diagonal @assemblea @omnium #IndependenciaCatalunya pic.twitter.com/SpvQ3D4mnW— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 17 жовтня 2017 р.
Miles de gargantas cantan "Els Segadors" con velas encendidas en el aire. Se escuchan proclamas como "Fuera la justícia española". pic.twitter.com/yMXOFW2dBx— Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 17 жовтня 2017 р.
La manifestación se detiene y los participantes callan. pic.twitter.com/hkZjGr5gdG— Santi Sánchez (@_santiagojose) 17 жовтня 2017 р.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, суд в Мадриде принял решение о заключении под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций, выступающих за независимость автономного региона.