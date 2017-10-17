Глава Госкино рассказал о рекордных сборах в прокате украинского фильма "Сторожевая застава"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 17 октября, глава Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава" за первый уикенд собрал 8185000 гривен.

"Бокс-офис" Сторожевой залога "за первый уикенд составил 8 184 869 грн, а посмотрели фильм 110 628 зрителей", - сообщил Ильенко.

Согласно его словам, это новый рекорд украинского кино в прокате. Однако, отметил председатель Госкино, рекорд мог быть большим, если бы кинотеатры выделили фильму больше сеансов.

Ильенко добавил, что средний сбор на одну копию фильма "Сторожевая застава" за первый уикенд составил 30 595 грн.

Напомним, фильм "Сторожевая застава" рассказывает о мальчике Витька, который во время солнечного затмения попадает на тысячу лет назад, в Киевскую Русь, в разгар решающей битвы Добра и Зла.