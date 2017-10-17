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Риз Уизерспун и Дженнифер Лоуренс рассказали об унижениях и домогательствах в начале карьеры
17.10.2017 17:53

Риз Уизерспун и Дженнифер Лоуренс рассказали об унижениях и домогательствах в начале карьеры

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала об "унизительном" и "разрушительном" опыте в начале карьеры, сообщает People.

Сообщается, что выступая на ежегодном мероприятии Elle's Women в Лос-Анджелесе, 27-летняя оскаровская лауреатка призналась, что для одной из первых ролей продюсеры картины заставили ее серьезно похудеть. "Когда я была гораздо моложе и только начинала карьеру, продюсеры фильма заставили меня похудеть на 7 килограммов за две недели", - рассказала актриса, добавив, что исполнительница, которую взяли на роль до нее, была уволена из-за того, что отказывалась снижать свой вес.

"Женщина-продюсер заставила меня раздеться и выстроила в ряд с пятью другими девушками, которые были гораздо, гораздо тоньше меня. Мы стояли рядом, и только узкие ленты прикрывали наши интимные места. После этого разрушительного, унизительного построения продюсер сказала мне, что мне нужно смотреть на свои обнаженные фото, чтобы это мотивировало меня худеть", - добавила Лоуренс.

Актриса также заявила, что до сих пор привыкает к тому, что ей не надо улыбаться, когда мужчина заставляет ее чувствовать себя неловко, и что с каждым человеком должны обращаться уважительно, потому что это человек.

Еще один лауреат премии "Оскар" Риз Уизерспун на фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейном рассказала о домогательствах режиссера. Его имя она не назвала.

"Я испытывала настоящее отвращение к режиссеру, который домогался меня, когда мне было 16 лет, и гнев по отношению к агентам и продюсерам, которые заставили меня почувствовать, что молчание - условие моей работы", - заявила актриса.

По словам Уизерспун, это был не разовый случай в ее карьере. Как утверждает актриса, она неоднократно сталкивалась с подобным, и теперь, услышав истории женщин, открыто рассказавших об аналогичных случаях, чувствует себя менее одинокой.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, исключили из состава Американской киноакадемии.

Теги материала: Голливуд, актриса, карьера, скандал
Новости СМИ2
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