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Кейт Миддлтон устроила танцы с медвежонком Паддингтоном на лондонском вокзале
17.10.2017 13:55

Кейт Миддлтон устроила танцы с медвежонком Паддингтоном на лондонском вокзале  Видеорепортаж

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон станцевала с медвежонком Паддингтоном на вокзале в Лондоне во время благотворительного мероприятия. Соответствующее видео опубликовано на канале TIME на YouTube.

Известно, что на вокзал Миддлтон, ее муж и принц Гарри прибыли, чтобы встретиться с детьми, которыми опекается благотворительный фонд BAFTA Kids.

Также мероприятие посетили актеры, которые снялись во второй части детского фильма "Приключения Паддингтона". Гостей развлекал аниматор, одетый в костюм медведя, который и пригласил герцогиню на танец.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 10 октября, герцогиня Кембриждская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после официального объявления о ее беременности третьим ребенком. По причине плохого самочувствия Кэтрин пришлось отменить все мероприятия, запланированные на сентябрь.

Теги материала: Лондон, Кейт Миддлтон, танец, видео
Новости СМИ2
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