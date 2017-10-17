Кейт Миддлтон устроила танцы с медвежонком Паддингтоном на лондонском вокзале

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон станцевала с медвежонком Паддингтоном на вокзале в Лондоне во время благотворительного мероприятия. Соответствующее видео опубликовано на канале TIME на YouTube.
Известно, что на вокзал Миддлтон, ее муж и принц Гарри прибыли, чтобы встретиться с детьми, которыми опекается благотворительный фонд BAFTA Kids.
Также мероприятие посетили актеры, которые снялись во второй части детского фильма "Приключения Паддингтона". Гостей развлекал аниматор, одетый в костюм медведя, который и пригласил герцогиню на танец.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 10 октября, герцогиня Кембриждская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после официального объявления о ее беременности третьим ребенком. По причине плохого самочувствия Кэтрин пришлось отменить все мероприятия, запланированные на сентябрь.