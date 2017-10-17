Кейт Миддлтон устроила танцы с медвежонком Паддингтоном на лондонском вокзале

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон станцевала с медвежонком Паддингтоном на вокзале в Лондоне во время благотворительного мероприятия. Соответствующее видео опубликовано на канале TIME на YouTube.

Известно, что на вокзал Миддлтон, ее муж и принц Гарри прибыли, чтобы встретиться с детьми, которыми опекается благотворительный фонд BAFTA Kids.

Также мероприятие посетили актеры, которые снялись во второй части детского фильма "Приключения Паддингтона". Гостей развлекал аниматор, одетый в костюм медведя, который и пригласил герцогиню на танец.