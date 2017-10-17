За последние 10 лет в Украине увеличился объем непригодной для питья воды

MIGnews.com.ua

Объем воды, которая непригодна для питья, в Украине увеличился за последние десять лет. Об этом заявил директор украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий в ходе пресс-конференции "Изменение климата: факты, последствия и необходимые действия по предупреждению и адаптации", передает РБК .

"Впервые за последние 140 лет произошло изменение водности наших рек. В таких реках как Десна и Днепр. За последние 10 лет содержание главных ионов увеличился, а значит - увеличилось количество воды, непригодной для питья. В 1991 состав производства понизился и, как следствие, на Западе увеличилась доля непригодной питьевой воды. Однако на Юге ситуация немного другая ", - отметил он.