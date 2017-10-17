Из-за выступления Спенсера во Флориде объявили чрезвычайное положение

MIGnews.com.ua

Выступление лидера американских националистов Ричарда Спенсера в университете Флориды стало причиной объявления чрезвычайного положения в американском штате. Соответствующее решение принял губернатор Флориды Рик Скотт, сообщает Business Insider .

"Этот указ является дополнительной мерой, чтобы обеспечить безопасность университета Флориды и нашего общества", - сказал он.

С целью предотвращения возможных всплесков насилия, в штате мобилизовали национальную гвардию. Губернатор отметил, что он пошел на такие меры после проведения консультаций с шерифом.

Также президент университета Флориды Кент Фукс призвал студентов не посещать мероприятие.

"Наш университет не разделяет ценности мистера Спенсера. Наш кампус - это место для людей всех рас, религий и национальностей. Их встречают и обращаются с любовью", - подчеркнул он.

Напомним, что по некоторым данным, Спенсер является лидером правых, организовавших акцию протеста в Шарлоттсвилле в штате Вирджиния.