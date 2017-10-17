Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
17.10.2017 10:17

Эксклюзив  Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили

Движение на въезде в Киев было ограничено до одной полосы во вторник, 17 октября. Об этом сообщает NewsOne.

Такие меры объяснили проведением митинга под стенами Верховной Рады Украины.

Отмечается, что со стороны Одессы в Чабанах уже образовалась пробка в связи с перекрытием.

"Пробка на въезд в Киев со стороны Одессы - из Чабанов. Говорят, оставили по одной полосе на въезд со всех направлений", - говорится в сообщении.

Такая же ситуация наблюдается и со стороны Вышгорода. Самым простым способом попасть в Киев является заезд из Конча-Заспы, однако и там перекрыта одна полоса.

"Въезд в Киев по пути из Конча-Заспы ограничили до одной полосы, тянучка", - добавили пользователи Facebook.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, организаторы митинга бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили продолжают монтировать сцену под стенами Верховной Рады.

Теги материала: Киев, въезд, движение, ограничение, полиция, митинг, Михаил Саакашвили
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве прошел Марш за права животных
Важное
В Киеве прошел Марш за права животных  Фоторепортаж
СБУ предотвратила провокацию, запланированную на митинге Саакашвили в Киеве
Важное
СБУ предотвратила провокацию, запланированную на митинге Саакашвили в Киеве
Автор "Икон Революции" остро отреагировал на восстановление граффити
Важное
Автор "Икон Революции" остро отреагировал на восстановление граффити
В столице за ночь более 30 автомобилей облили кислотой
Важное
В столице за ночь более 30 автомобилей облили кислотой  Фоторепортаж
Киевский троллейбус "сел" днищем на дорогу из-за хлынувших пассажиров
Важное
Киевский троллейбус "сел" днищем на дорогу из-за хлынувших пассажиров  Фоторепортаж
В Вене полиция оштрафовала мужчину в костюме акулы
Важное
В Вене полиция оштрафовала мужчину в костюме акулы  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017
Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми
Эксклюзив  Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми
17.10.2017
Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
Эксклюзив  Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика