Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили

MIGnews.com.ua

Движение на въезде в Киев было ограничено до одной полосы во вторник, 17 октября. Об этом сообщает NewsOne.

Такие меры объяснили проведением митинга под стенами Верховной Рады Украины.

Отмечается, что со стороны Одессы в Чабанах уже образовалась пробка в связи с перекрытием.

"Пробка на въезд в Киев со стороны Одессы - из Чабанов. Говорят, оставили по одной полосе на въезд со всех направлений", - говорится в сообщении.

Такая же ситуация наблюдается и со стороны Вышгорода. Самым простым способом попасть в Киев является заезд из Конча-Заспы, однако и там перекрыта одна полоса.

"Въезд в Киев по пути из Конча-Заспы ограничили до одной полосы, тянучка", - добавили пользователи Facebook.