Украину избрали в состав совета ООН по правам человека

MIGnews.com.ua

В понедельник, 16 октября, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Украину 177 голосами избрали в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 года, сообщило в Twitter украинское представительство в ООН.

"Благодаря 177 голосам Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 гг.", - говорится в сообщении представительства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, говорится в сообщении представительства Организации Объединенных Наций в Украине.

Известно, что с приближением зимы агентства ООН приступают к активной фазе сотрудничества с правительством Украины и самопровозглашенными "властями" оккупированного Донбасса для обеспечения необходимой помощью наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения.