Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Украину избрали в состав совета ООН по правам человека
16.10.2017 21:59

Украину избрали в состав совета ООН по правам человека

В понедельник, 16 октября, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Украину 177 голосами избрали в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 года, сообщило в Twitter украинское представительство в ООН.

"Благодаря 177 голосам Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 гг.", - говорится в сообщении представительства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, говорится в сообщении представительства Организации Объединенных Наций в Украине.

Известно, что с приближением зимы агентства ООН приступают к активной фазе сотрудничества с правительством Украины и самопровозглашенными "властями" оккупированного Донбасса для обеспечения необходимой помощью наиболее уязвимого населения вдоль линии разграничения.

 

Теги материала: Украина, права человека, ООН, выбор
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Google занялась проверкой систем YouTube и Gmaill в поисках влияния РФ на выборы в США
Важное
Google занялась проверкой систем YouTube и Gmaill в поисках влияния РФ на выборы в США
ООН: В Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи
Важное
ООН: В Украине 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи
ООН: В Сирии более 1 млн человек отрезаны от поставок гумпомощи и продовольствия
Важное
ООН: В Сирии более 1 млн человек отрезаны от поставок гумпомощи и продовольствия
В ООН призвали прекратить насилие в отношении ведьм и колдунов
Важное
В ООН призвали прекратить насилие в отношении ведьм и колдунов
Сотни турчанок приняли участие в марше за свободу выбора одежды
Важное
Сотни турчанок приняли участие в марше за свободу выбора одежды
На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал
Важное
Эксклюзив  На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Эксклюзив  Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
16.10.2017
Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
Эксклюзив  Охрименко: Стоимость газа для населения повысится
16.10.2017
Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
Эксклюзив  Адвокаты Накопии заявили, что пограничники избегают общения с ними
15.10.2017
Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
Эксклюзив  Стало известно, планирует ли Накопия возвращаться в Грузию
15.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика