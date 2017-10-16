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Скончался актер из сериала "Игра престолов"
16.10.2017 21:36

Скончался актер из сериала "Игра престолов"

Сыгравший в оскароносном фильме "Амадей" и популярном сериале "Игра престолов" британский актер Рой Дотрис скончался в Лондоне в возрасте 94 лет, сообщает Independent.

По словам членов семьи, Дотрис скончался в своем доме в окружении родственников, в том числе трех дочерей, внуков и правнука.

Напомним, Аллан Чумак скончался на 83-м году жизни.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, актер театра и кино Российской Федерации Дмитрий Марьянов скончался на 48 году жизни. 

Возвращаясь в Москву с дачи, находящейся в городе Лобня, на автомобиле, он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Друзья, которые ехали вместе с ним, остановились на посту ГИБДД, после чего направились в больницу в сопровождении полиции.

Теги материала: актер, смерть, Игра Престолов, кино
Новости СМИ2
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